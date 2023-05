Am ersten Finaltag an der Ruder-EM in Slowenien sticht aus Schweizer Sicht ein Duo heraus.

Grosser Erfolg für die Schweizer Ruderer an der Europameisterschaft im slowenischen Bled: Raphaël Ahumada und Jan Schäuble sicherten sich dank eines souveränen Auftritts die Goldmedaille im Leichtgewichts-Doppelzweier. Das Duo, das bei der letztem EM in München im August 2022 Bronze geholt hatte, nahm der Konkurrenz mehr als eine Sekunde ab und verwies Italien und Griechenland auf die Ränge 2 und 3.

Die Gesamtweltcupsieger des Vorjahres konnten sich auf dem Bleder See nach rund der Hälfte der Distanz von den anderen Teams absetzen und gaben den Vorsprung bis ins Ziel nicht mehr her.

00:58 Video Hier bringen Ahumada/Schäuble die Goldmedaille ins Trockene Aus Sport-Clip vom 27.05.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Den weiteren Schweizern und Schweizerinnen lief es derweil nicht wie gewünscht. Lisa Lötscher, Pascale Walker, Fabienne Schweizer und Salome Ulrich im Vierer klassierten sich im Final auf dem 6. und damit letzten Rang. Der Sieg ging an die Ukraine, vor der Niederlande und Grossbritannien. Frédérique Rol und Patricia Merz im Leichtgewichts-Doppelzweier mussten beim Sieg des britischen Duos Emily Craig und Imogen Grant ebenfalls mit dem 6. Rang vorliebnehmen.

Weitere Entscheidungen am Sonntag

Vor den Finalläufen standen diverse Halbfinals auf dem Programm, in welchen zwei Schweizer Boote überzeugen konnten. Andrin Gulich und Roman Röösli im Zweier ohne gewannen ihren Halbfinal-Lauf und kämpfen damit am Sonntag um EM-Edelmetall. Auch Skifferin Aurelia-Maxima Janzen überzeugte mit der besten Zeit in ihrem Halbfinal-Heat. Für sie geht es im A-Final ebenfalls am Sonntag weiter. Die Entscheidungen gibt es ab 10:45 Uhr live auf SRF zwei.