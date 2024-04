Sowohl im Zweier ohne als auch im Leichtgewichts-Doppelzweier rudern die Schweizer um den Sieg mit. Nicht so Jeannine Gmelin und Nina Wettstein.

Ruder-Weltcup in Varese

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Roman Röösli/Andrin Gulich und Jan Schäuble/Raphael Ahumada haben beim 1. Ruder-Weltcup der Olympia-Saison in Varese jeweils mit Rang 2 für die Schweizer Top-Resultate gesorgt. Im Zweier ohne mussten sich die amtierenden Weltmeister Röösli/Gulich einzig dem britischen Boot von Oliver Wynne-Griffith und Tom George geschlagen geben. Nach Problemen mit der Lenkung lagen die Schweizer noch bis 1500 m deutlich zurück. Auf den letzten 500 m drehten Röösli/Gulich dann auf, überholten Dänemark und brachten auch die tonangebenden Briten in Bedrängnis. Letztlich entschieden 65 Hundertstel zuungunsten des Schweizer Duos.

Schäuble/Ahumada verpassen Sieg knapp

Bei den Vorjahressiegern Schäuble/Ahumada im Doppelzweier der Leichtgewichte war das exakte Gegenteil der Fall. Vom Start weg diktierten die Schweizer das Rennen und leisteten beinahe über die gesamte Distanz Führungsarbeit. Erst auf den letzten Metern wurden sie von den routinierten Italienern Stefano Oppo und Gabriel Soares überholt.

02:00 Video Schäuble/Ahumada kommen noch von der Siegerstrasse ab Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Die Schweizerinnen taten sich in den Zweier-Booten schwer. Sowohl Jeannine Gmelin im Doppelzweier, die an der Seite von Nina Wettstein ihren ersten Wettkampf bestritt, als auch Eline Rol/Olivia Nacht im Leichtgewichts-Zweier mussten sich mit dem letzten Rang im jeweiligen A-Final begnügen. Für Gmelin droht das ausgegebene Ziel Olympia in weite Ferne zu geraten.

Auch in den Vierer-Konkurrenzen reichte es nicht an die Spitze: Sowohl die Schweizer Männer als auch Frauen ruderten auf Rang 5. Der Doppel-Vierer der Männer verpasste das Podest als 4. knapp.