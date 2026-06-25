Patrick Brunner und Jonah Plock haben sich für den Heim-Weltcup auf dem Rotsee im Zweier ohne einiges vorgenommen.

Im vergangenen Jahr holten Patrick Brunner und Jonah Plock an der WM in Schanghai Bronze im Zweier ohne Steuermann. Sie schlugen gleich in ihrer ersten Saison als Zweiergespann zu. Die nächste WM findet 2027 auf dem Luzerner Rotsee statt. Der Weltcup an diesem Wochenende am gleichen Ort ist quasi die Hauptprobe.

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Bei der ersten Weltcup-Regatta dieser Saison in Sevilla mussten sich Brunner/Plock mit dem 6. Platz begnügen. Sie blieben im A-Final chancenlos, was auch der Tatsache geschuldet war, dass Brunner dort mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hatte. Allerdings hatten sich schon im Vorlauf und im Halbfinal rudertechnische Fehler eingeschlichen.

«Wir merkten, dass es das erste Rennen der Saison ist», sagt Brunner. «Nun haben wir spezifisch trainiert, um aggressiver zu fahren.» Schon kleine Verbesserungen könnten eine grosse Wirkung haben. Ein Podestplatz wie im Vorjahr ist auch heuer das Ziel. Rufen die beiden ihr Potenzial ab, sollte ein solcher in Reichweite liegen.