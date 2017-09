Schmid, Merz und der leichte Vierer ziehen in den Final ein

Aus 3 Halbfinal-Starts sind für Swiss Rowing an der WM in Sarasota 3 Final-Vorstösse resultiert. Für die makellose Erfolgsbilanz zeichneten Michael Schmid, Patricia Merz und der leichte Vierer verantwortlich.

Michael Schmid rudert problemlos in den Final Patricia Merz auf Medaillenkurs Der Leichtgewichts-Vierer übersteht den Halbfinal Michael Schmid rudert problemlos in den Final 0:54 min, vom 28.9.2017

Patricia Merz auf Medaillenkurs 0:27 min, vom 28.9.2017

Der Leichtgewichts-Vierer übersteht den Halbfinal 0:55 min, vom 28.9.2017

Die Schweizer Ruderer surfen auf einer Erfolgswelle:

Leichtgewichts-Skiffer Michael Schmid : Mit Rang 2 meistert er die Final-Hürde klar

: Mit Rang 2 meistert er die Final-Hürde klar Patricia Merz im Einer: Im Foto-Finish hauchdünn geschlagen, kämpft sie um Medaillen

im Einer: Im Foto-Finish hauchdünn geschlagen, kämpft sie um Medaillen Leichtgewichts-Vierer: Die WM-Neulinge sind auf dem Weg in den Final nicht zu stoppen

Schmid brachte am 1. WM-Halbfinal-Tag im US-Bundesstaat Florida die Schweizer Flotte so richtig in Fahrt. Der Europameister erreichte hinter dem irischen Titelverteidiger Paul O'Donovan den 2. Platz. Gleichzeitig unterstrich er seine Ambitionen für die Medaillenvergabe.

Vier junge Wilde

Souverän meisterte auch Merz ihre Aufgabe. Die Leichtgewichts-Frau zog mit der zweitbesten Zeit in den WM-Final ein.

Schliesslich vermochte der leichte Vierer der Männer (Pascal Ryser, Fiorin Rüedi, Andri Struzina, Matthias Fernandez) voll zu überzeugen. Die U23-Weltmeister gehören bei ihrer Elite-Feuertaufe zu den weltweit 6 schnellsten Booten.