Legende: Kann Kurs auf Tokio nehmen Skifferin Jeannine Gmelin. Freshfocus

Am vergangenen Wochenende gewann die Ruderin Jeannine Gmelin in Varese mit der Bronzemedaille im Skiff zum 4. Mal Edelmetall an einer Europameisterschaft. Nun ist die Zürcherin von der Selektionskommission von Swiss Olympic für die Olympischen Spiele in Tokio selektioniert worden.

Die 30-Jährige, die 2017 Weltmeisterin wurde und 2018 den EM-Titel im Skiff gewann, wird somit zum 2. Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. 2016 in Rio de Janeiro war Gmelin auf Rang 5 gerudert.

Auch Doppelzweier dabei

Neben Gmelin hat die Selektionskommission auf Antrag des Verbands Swiss Rowing auch Barnabé Delarze und Roman Rössli (Doppelzweier) für Tokio selektioniert. Delarze und Röösli waren wie Gmelin ebenfalls an den Spielen in Rio de Janeiro dabei. Zusammen mit Augustin Maillefer und Nico Stahlberg belegten sie im Doppelvierer den 7. Platz.

2018 wurden Delarze/Röösli Vize-Weltmeister im Doppelzweier. 2019 und 2020 gewannen sie im Doppelzweier die EM-Silbermedaille. Zuletzt in Varese verpassten sie eine Medaille als 4. knapp.

Die Schweizer Delegation an den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) umfasst nach den Selektionen im Rudern 11 Athletinnen und Athleten. Es dürften aber über 100 werden.