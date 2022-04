Oxford hat das legendäre «Boat Race» auf der Themse in London gegen Cambridge für sich entschieden.

Bei der 167. Austragung des Wettstreits hatte die Spannung nicht lange Bestand: Oxford setzte sich schon früh an die Spitze und baute den Vorsprung auf der 6779 Meter langen Strecke kontinuierlich aus.

Legende: Rudern in der britischen Metropole Das «Boat Race» auf der Themse in London. Keystone/Joe Giddens

Im Siegerteam von Oxford befanden sich mit Roman Röösli und Barnabe Delarze auch zwei Schweizer. Der Luzerner und der Waadtländer wurden an den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Tokio Fünfte im Doppelzweier.

Oxfords erster Sieg seit 2017

Bei Cambridge ruderte Simon Schürch. Der Luzerner wurde an den Spielen 2016 in Rio de Janeiro im Leichtgewichts-Vierer zusammen mit Mario Gyr, Simon Niepmann und Lucas Tramèr Olympiasieger und im Jahr zuvor Weltmeister.

Schliessen 02:27 Video Röösli: «Ein Riesentraum geht in Erfüllung» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden. 01:43 Video Schürch: «Es war ein super Erlebnis» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Für Oxford ist es der erste Erfolg seit 2017. Im Gesamtskore steht es derweil 85:81 für Cambridge. Die Austragung im Jahr 1877 endete unentschieden.

Cambridge-Serie bei den Frauen

Bei den Frauen setzten sich die Ruderinnen aus Cambridge in Streckenrekordzeit von 18:22 Minuten klar durch. Nach dem 5. Sieg in Folge heisst es in der Gesamtbilanz gegen Oxford nun 46:30 für Cambridge..