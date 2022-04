Am Sonntag steigt auf der Themse die 167. Austragung einer der legendärsten Ruderregatten der Welt: Die Universitäten von Oxford und Cambridge duellieren sich im «Boat Race». Nach der Pandemiepause 2020 und einem Jahr auf dem Fluss Great Ouse in Ely kehren die Ruderteams nach London zurück. Bis zu 250'000 Schaulustige werden zwischen Putney und Mortlake erwartet – und zum ersten Mal sind gleich drei Schweizer dabei.

Simon Schürch, seines Zeichens Olympia-Sieger im leichten Doppelvierer in Rio de Janeiro 2016, startet für Cambridge, wo er einen Master in Business Administration macht. Den Sieg streitig machen wollen ihm zwei Landsmänner: Barnabé Delarze und Roman Röösli, in Tokio 2021 Fünfte im Doppelzweier, studieren in Oxford und sitzen im gegnerischen Achter.

Idee zweier Freunde im Jahr 1829

Mit der Teilnahme geht für die Spitzenruderer ein Bubentraum in Erfüllung, sucht das Prestige des Rennens doch seinesgleichen. Die Geschichte des «Boat Race» reicht weit zurück: 1829 hatten zwei Freunde, die in Cambridge und Oxford studierten, die Idee, die Universitäten in einer Ruderregatta gegeneinander antreten zu lassen.

Ab 1856 wurde das «Boat Race» zu einem – mit wenigen Ausnahmen – jährlich wiederkehrenden Anlass, bei dem sich die besten Ruderer der beiden Spitzenunis duellieren. Cambridge hat übrigens aktuell die Nase mit 85:80 Siegen vorn. Zuletzt holten die «Light Blues» 3 Siege in Serie – Delarze und Röösli werden alles geben, um die Trendwende für die «Dark Blues» herbeizuführen.

Welche legendären Geschichten unter anderem 1912 und 2012 geschrieben wurden, erfahren Sie in obenstehendem Audio-Beitrag.