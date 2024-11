Legende: Kommen 2027 in den Genuss einer Heim-WM Die Schweizer Ruderinnen. Keystone/Philipp Schmidli (Archiv)

Luzern hat das Rennen um die Austragung der Ruder-WM 2027 gemacht. Die Schweizer Kandidatur setzte sich mit 80 zu 17 Stimmen bei den internationalen Ruderverbänden durch. Die Innerschweizer setzten sich gegen die Konkurrenz aus Varese (ITA), Sevilla (ESP) und Bled (SLO) durch.

Die Welt-Titelkämpfe in knapp 3 Jahren werden zum 5. Mal in Luzern durchgeführt. Auf dem Rotsee hatte die erste WM überhaupt 1962 stattgefunden. Es folgten weitere Gastspiele in der Innerschweiz in den Jahren 1974, 1982 und 2001. 2027 soll erstmals eine WM in der Schweiz mit allen Regel- und Para-Kategorien durchgeführt werden. Luzern, das seit über 120 Jahren internationale Ruderregatten durchführt, ist die einzige Stadt in der Schweiz, die je eine Ruder-WM beherbergt hat.