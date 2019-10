Wales und Südafrika machen an der Rugby-WM in Japan den zweiten Finalisten unter sich aus.

Am Ende wurde aus dem Märchen nichts. Japan, das an der Heim-WM mit Siegen über Irland und Schottland bislang so überzeugt hatte, ist im Viertelfinal gegen Südafrika ausgeschieden.

Die «Kirschblüten», wie die Japaner genannt werden, zeigten in ihrem ersten Viertelfinal der Geschichte vor allem in der 1. Halbzeit eine starke Leistung. Doch die Asiaten machten aus 70 Prozent Ballbesitz und zehnminütiger Überzahl zu wenig und lagen gegen die «Springboks» nach 40 Minuten mit 3:5 zurück.

Topfavoriten in den Halbfinals unter sich

Nach der Pause legte der Weltmeister von 2007 einen Zahn zu. Mit 3 verwandelten Strafkicks von Handré Pollard und 2 Tries zog Südafrika davon und erreichte mit dem Schlussstand von 26:3 letztlich ungefährdet den WM-Halbfinal, wo am nächsten Wochenende Wales wartet.

Frankreich mit Blitzstart

Die Waliser rangen die lange in Unterzahl agierenden Franzosen in einem packenden Krimi mit 20:19 (10:19) nieder. Der Six-Nations-Sieger drehte die Partie in Oita erst in der Schlussphase. Frankreich hatte gegen den Mitfavoriten einen Blitzstart hingelegt und nach 2 Versuchen in den ersten 8 Minuten früh mit 12:0 geführt.

Nach der Pause sah Sebastien Vahaamahina wegen einer Tätlichkeit früh die rote Karte, so dass die Franzosen mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl agieren mussten. Wales nutzte die Überzahl aus und schaffte nach einem Try, der nach Videobeweis zählte, 6 Minuten vor Schluss noch die Wende.

Im anderen Halbfinal treffen Titelverteidiger Neuseeland und der frühere Champion England aufeinander. Beide Teams hatten bereits am Samstag mit eindrucksvollen Siegen die Vorschlussrunde erreicht.

