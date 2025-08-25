An der Badminton-WM in Paris stellt Swiss Badminton ein historisch grosses Team.

Legende: Führt das Schweizer WM-Aufgebot an Tobias Künzi. Keystone/EPA/Divyakant Solanki (Archiv)

Gleich in 4 der total 5 Disziplinen ist die Schweiz diese Woche an der Badminton-WM in Paris vertreten. In der gleichen Halle fand 2024 auch das olympische Badminton-Turnier statt.

Künzi und Schnider im Einzel

Tobias Künzi kehrt mit guten Erinnerungen an die Porte de la Chapelle zurück. Vor einem Jahr konnte er bei Olympia eines seiner zwei Gruppenspiele gewinnen. An der WM startet der Aargauer gegen Leong Jun Hao aus Malaysia.

Im Einzel der Frauen wird Swiss Badminton durch Milena Schnider vertreten. Die Zürcherin ist als nationale Nummer 1 die Nachfolgerin von Jenjira Stadelmann und hat sich das WM-Ticket durch Konstanz verdient. In ihrem bisher wichtigsten Turnier trifft die 23-Jährige auf die Dänin Julie Dawall Jakobsen und sagt: «Ich trete als Underdog an.»

3 Teams im Doppel

In den Doppel-Konkurrenzen ist die Schweiz durch die Duos Lucie Amiguet/Caroline Racloz, Cloé Brand/Julie Franconville sowie Yann Orteu/Minh Quang Pham vertreten.

8 Schweizer an einer WM sind ein Beleg für die Fortschritte der letzten Jahre. Zum Vergleich: 2023 in Dänemark waren 2 Cracks dabei.