Legende: Coolness in Person Der dreijährige Sarwagya Singh Kushwaha. X/@ithrocky

Der Junge aus dem indischen Bundesstaat Madhya Pradesh war am Tag des Rekords exakt drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage alt. Damit unterbot Sarwagya Singh Kushwaha die bisherige Bestmarke des Inders Anish Sarkar, der im November 2024 mit drei Jahren, acht Monaten und 19 Tagen erstmals gelistet worden war. Mit den Wertungszahlen wird die Spielstärke bewertet.

Kushwaha, der noch in der Vorschule ist, besitzt eine Schnellschach-Wertungszahl von 1572 Punkten. Um eine FIDE-Zahl zu erhalten, muss ein Spieler mindestens einen Gegner mit bestehender Wertung besiegen.

Drei gewertete Spieler bezwungen

Der Vater des Wunderkindes, Siddharth Singh, sprach gegenüber indischen Medien von «einer Sache von grossem Stolz und Ehre» und fügte hinzu: «Wir wollen, dass er ein Grossmeister wird.»

Kushwaha schlug bei Turnieren in seiner Heimat und anderen Regionen Indiens gleich drei gewertete Spieler. Zum Vergleich: Der mehrfache Weltmeister Magnus Carlsen führt die Schnellschach-Weltrangliste mit einer Wertungszahl von 2824 an.