Legende: Freuen sich über die Silbermedaille Sarina Hitz, Anja Senti und Silvia Guignard (v.l.n.r.). Swiss Shooting

Die Schweizer Schützinnen und Schützen gewannen am Schlusstag der Weltmeisterschaften in Kairo drei weitere Medaillen. In den Teamwettkämpfen über 300 m liegend gab es für beide Trios Silber.

Bei den Männern mussten sich Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter im Final Dänemark geschlagen geben, bei den Frauen scheiterten Silvia Guignard, Sarina Hitz und Anja Senti im Duell um Gold an den Norwegerinnen.

Elf Schweizer Medaillen

Zum Abschluss der WM schaffte es das Duo Bachmann/Senti auch im Mixed-Wettkampf in den Final, wo wiederum Norwegen zu stark war. Für die Schweizer Delegation waren es an den Titelkämpfen in Ägyptens Hauptstadt die Medaillengewinne neun bis elf in den Elite-Kategorien.