Am Samstagnachmittag schiesst Olympiasiegerin Chiara Leone auf der Anlage in Châteauroux um einen EM-Podestplatz.

Am Ort ihres Olympia-Triumphs: Leone greift nach einer Medaille

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Das Visier bislang optimal eingestellt Chiara Leone Sven Thomann/Blick/freshfocus

Der Traum der EM-Titelverteidigung lebt. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Olympiasieg kehrte Chiara Leone erfolgreich auf die Anlage Châteauroux zurück. In der historischen Landschaft rund 3 Autostunden von der französischen Metropole Paris entfernt schuf die Aargauer Sportschützin die Basis, um bei der Medaillenvergabe dabei sein zu können.

Die 27-Jährige zog als Qualifikations-Fünfte von total 68 Starterinnen mit einem Total von 590 Punkten in den Final ein. In der Liegend-Position wies sie eine makellose Bilanz auf. Am Samstag ab 15:30 Uhr wird die Entscheidung fallen. Franziska Stark (24.) und Annina Tomaschett (29.) verpassten den Cut.

Leone geht mit weiterem Rückenwind in die Entscheidung: In der bereits abgeschlossenen Teamwertung resultierte für das Schweizer Frauen-Trio schon einmal die Bronzemedaille.

Die Schweizer Männer mit Jan Lochbihler, Fabio Wyrsch und Christoph Dürr blieben im Kampf um einen Platz im Final auf der Strecke und schnitten als sechsbeste Equipe ab.