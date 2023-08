Die Schweizer Schützen sammeln an der WM in Baku weiter fleissig Medaillen.

Legende: Zweifacher Medaillengewinner Pascal Bachmann. bachmannpascal.ch

Die Schweiz gewann an der WM in Baku eine weitere Goldmedaille. Im nicht olympischen Dreistellungs-Gewehrschiessen über 300 m holten sich Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Sandro Greuter Gold in der Teamwertung. Bei den Frauen holte das Trio mit Silvia Guignard Schnyder, Anja Senti und Michèle Bertschi Silber.

Die Schweizer Männer zeigten an der WM in Baku ihre Vielseitigkeit. Im Dreistellungsmatch über je zwei Serien liegend, kniend und stehend schoss kein Team besser als die Schweiz. Bachmann, Dufaux und Greuter lagen schon nach der ersten Serie in Führung und liessen sich in der Folge nicht mehr von der Spitzenposition verdrängen.

Die Frauen sicherten sich hinter Norwegen und vor Deutschland die Silbermedaille im Dreistellungsmatch.

Bachmann und Guginard auch im Einzel erfolgreich

Der Zürcher Bachmann gewann zudem auch im Einzel eine Medaille. Hinter den beiden Polen Maciej Kowalewicz und Tomasz Bartnik konnte sich der 26-Jährige die Bronzemedaille umhängen lassen. Es ist die erste Einzel-Medaille für ihn.

Die Zürcherin Guignard Schnyder gewann wie schon am Vortag die Silbermedaille im Einzel.