Der 24-jährige Waadtländer Maël Allegrini löscht über 50 m Brust einen 11 Jahre alten Schweizer Rekord.

Maël Allegrini hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster auf der Kurzbahn einen Schweizer Rekord über 50 m Brust aufgestellt. Der 24-jährige Waadtländer siegte in 26,72 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke von Martin Schweizer, die er im Jahr 2014 in Doha aufgestellt hatte, um 8 Hundertstel.

Im Juli hatte Allegrini sich an den World University Games bereits die nationale Bestzeit auf der Langbahn gesichert. Gian-Luca Gartmann auf Rang 2 egalisierte in 26,80 Sekunden die ehemalige Rekordzeit von Schweizer.

Legende: In Uster nicht zu schlagen Maël Allegrini. Keystone/Patrick B. Kraemer/Archiv

Niederberger entthront Djakovic

Später am Abend durfte sich auch Paul Niederberger über einen Landesrekord freuen. Der 21-jährige Schwimmer von Lausanne Aquatique unterbot im Rennen über 1500 m Freistil nicht nur die Limite für die Kurzbahn-EM in Lublin, sondern verbesserte mit der Durchgangszeit von 7:54,92 Minuten auch die von Antonio Djakovic gehaltene nationale Bestmarke über 800 m um fast eine Sekunde.

Rekord auch in der Freistil-Staffel

In den Staffelwettkämpfen über 4x50 m Freistil sorgte der Schwimmclub Uster für einen dritten Schweizer Rekord am Samstag.

Die vier Schwimmer Leon Opatril (22,21 s), Noè Ponti (21,29), Djakovic (21,60) und Fabian Kempf (21,59) verbesserten ihre Zeit vom letzten Jahr (1:27,79 Minuten) um über eine Sekunde und setzten mit ihrer Endzeit von 1:26,69 eine neue Bestmarke.

Am Freitag hatte Angelina Patt die Titelkämpfe mit einem Schweizer Rekord über 50 m Rücken lanciert.