Der Genfer Roman Mityukov nimmt an der Schwimm-WM in Singapur Kurs auf seine dritte WM-Medaille.

Roman Mityukov wird am Freitag um die WM-Medaillen über 200 m Rücken kämpfen. Der Genfer legte im Halbfinal im Vergleich zum Vorlauf am Morgen (1:56,15 Minuten) noch einen drauf und sicherte sich seinen Finalplatz in 1:54,83. Damit unterbot er seinen Schweizer Rekord, den er im vergangenen Jahr an den Olympischen Spielen in Paris aufgestellt hatte, um 2 Hundertstel. Insgesamt war es die viertschnellste Zeit aller Halbfinalisten.

Mityukov hat auf seiner Paradestrecke bereits zwei WM-Medaillen (und zudem Olympiabronze) gewonnen. Nach Bronze 2023 holte er im vergangenen Jahr in Doha Silber.

Medaille am Schweizer Nationalfeiertag?

Die Titelkämpfe in Singapur hatten für den 25-Jährigen mit einer leisen Enttäuschung begonnen. Am Montag war er über 100 m Rücken im Vorlauf gescheitert. Seine Stärke liegt aber klar auf der doppelten Distanz – dies will Mityukov am Freitag um 13:59 Uhr im Final erneut beweisen. Als Favorit steigt der Südafrikaner Pieter Coetze (1:54,22) ins Rennen.

Mityukov war am 5. Tag der Pool-Wettkämpfe der einzige Schweizer, der im Einsatz stand. Die Zürcherin Lisa Mamié musste auf einen Start über 200 m Brust krankheitshalber verzichten. Über diese Distanz ist sie 2022 in Rom Europameisterin geworden.