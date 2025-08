Noè Ponti steuert in Singapur auf die nächste Medaille zu. Er steht souverän im Final über 100 m Schmetterling.

6. Tag an der Schwimm-WM

Drei Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille über 50 m Schmetterling hat Noè Ponti an der Schwimm-WM in Singapur über die doppelte Distanz mühelos den Final vom Samstag (13:43 Uhr live auf SRF zwei) erreicht.

Der 24-jährige Tessiner setzte im Vergleich zum Vorlauf am Morgen (50,68 Sekunden) im Halbfinal noch einen drauf. In 50,18 schlug er erneut als Schnellster an.

Legende: Kämpft am Samstag um eine weitere WM-Medaille Noè Ponti. Keystone/Patrick B. Kraemer

Schweizer Rekord knapp verpasst

Dem Kanadier Josh Liendo und dem Franzosen Maxime Grousset, der ihm am Dienstag Gold über die 50 m Schmetterling weggeschnappt hatte, nahm er 6 respektive 7 Hundertstel ab. Er blieb nur 2 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord, den er im April 2024 aufgestellt hatte. Und dies trotz eines nicht perfekten Anschlags.

Ponti machte sich damit zum ersten Anwärter auf die Goldmedaille. Es wäre eine Premiere bei einer WM im grossen Becken.

Mamié weiter krank

Lisa Mamié muss derweil krankheitshalber nach den 200 m Brust auch auf das Rennen am Samstag über 50 m Brust verzichten. Der Zürcherin macht ein Infekt zu schaffen.