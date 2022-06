Inhalt

8. Tag der Schwimm-WM - Paltrinieri verpasst Weltrekord – Teenager McIntosh siegt erneut

Am letzten Wettkampftag der Schwimm-WM in Budapest schwimmt Gregorio Paltrinieri über 1500 m knapp am Weltrekord vorbei. Die 15-jährige Summer McIntosh gewinnt über 400 m Lagen.