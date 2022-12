Als undankbare Neunte kommt es in Australien über 200 Meter Brust ohne die Schweizerin zur Medaillenentscheidung.

An Kurzbahn-WM in Melbourne

Legende: Gemischte Gefühle ... bei Lisa Mamié in Down Under. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Die Schweizer Schwimmerin Lisa Mamié verpasst an der Kurzbahn-WM in Melbourne den Final über 200 Meter Brust als Neunte knapp. Die 24-jährige Zürcherin verbesserte in 2:20,45 Minuten ihren Schweizer Rekord um 75 Hundertstel. Den Final verpasste sie gegenüber der achtplatzierten Britin Abbie Wood um knapp zwei Zehntel.

«An und für sich bin ich zufrieden, es ist persönliche Bestleistung und Schweizer Rekord», stellte die Europameisterin vom letzten Sommer in Rom fest. «Klar ist es etwas ärgerlich, so knapp Neunte zu werden. Aber das kann ich nicht mehr ändern.» Ihr Fokus liege nun auf den 50 Metern in der selben Disziplin am Samstag.

Auch Bollin hadert

Thierry Bollin, der einzige Schweizer im Einsatz, verpasste über 50 Meter Rücken den Halbfinal. Als 17. fehlte dem Schweizer Meister in dieser Disziplin eine Zehntelsekunde auf den angestrebten Top-16-Platz.