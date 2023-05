Schwimmer Noè Ponti hat sich innert kürzester Zeit in die Weltspitze katapultiert. Dort will der Tessiner bleiben.

Als der 18-jährige Noè Ponti vor 4 Jahren in Kazan (RUS) Junioren-Weltmeister über 50 m Schmetterling wurde, konnte niemand ahnen, dass der Tessiner bald auch bei der Elite durchstarten würde. Doch genau das tat er. Inzwischen hat Ponti bereits 3 Medaillen an Kurzbahn-Weltmeisterschaften sowie Olympia-Bronze in Tokio gewonnen.

Damit der bald 22-Jährige in der Erfolgsspur bleibt, überlässt er nichts dem Zufall. Auch in diesem Frühling bereitete sich Ponti zusammen mit seinem Trainer Massimo Meloni auf der Kanarischen Insel Lanzarote auf die kommenden Aufgaben vor. Die nächsten Ernstkämpfe stehen schon unmittelbar vor der Türe: Am Mittwoch und Donnerstag startet Ponti im Rahmen der Mare-Nostrum-Tour in Barcelona, am Wochenende dann in Monaco.

Saisonhöhepunkt wird vom 14. bis 30. Juli die WM im japanischen Fukuoka sein. Dort will Ponti eine Lücke in seinem bereits eindrücklichen Palmarès schliessen: Ein Medaillengewinn wäre für den ehrgeizigen Schmetterling-Spezialisten das erste WM-Edelmetall im grossen Becken.