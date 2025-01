Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewann Noè Ponti überraschend die Bronzemedaille. 2024 in Paris belegte der Schwimmer die Ränge vier und fünf. RSI begleitete den Tessiner während seiner Olympia-Vorbereitung und zeigt auf, wie herausfordernd es ist, am Tag X bereit zu sein.

Legende: Noè Ponti. SRF

Noè Ponti schwimmt im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Erfolgswelle. 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio (JPN) holt sich der damals 20-Jährige überraschend die Bronzemedaille in seiner Paradedisziplin über 100 Meter Schmetterling. Danach gewinnt der Tessiner an Welt- und Europameisterschaften nicht weniger als elf Medaillen, darunter sechs Mal Gold. An den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest (HUN) im Dezember 2024 wird Ponti dreifacher Weltmeister und realisiert mehrere Weltrekorde.

RSI begleitet Ponti während Olympia-Vorbereitung

An den Olympischen Spielen in Paris (FRA) im vergangenen Sommer bleibt Noè Ponti indes medaillenlos. Über 100 Meter Schmetterling fehlt ihm als Vierter eine Zehntelsekunde aufs Podest, über die doppelte Distanz resultiert Rang fünf. Seine Planung hatte der Tessiner im Vorfeld ganz auf Olympia ausgerichtet. Denn: «Eine Medaille an Olympischen Spielen ist der grösste Erfolg, den ein Sportler anstreben kann», sagt Ponti.

RSI begleitete Ponti während seiner Vorbereitung auf die Spiele in der französischen Hauptstadt. Der daraus entstandene Dokumentarfilm «Noè Ponti – In acqua, io sono» erzählt von der täglichen Einsamkeit eines Athleten, der sich auf ein grosses Ereignis wie die Olympischen Spiele vorbereitet, aber auch von den starken Bindungen, die er mit allem um sich herum pflegt. Die Vorbereitung auf Olympia, die Strukturierung des Trainings, um am Tag X in Bestform zu sein, ist eine der kompliziertesten Dinge für einen Athleten. Man erlebt diesen schicksalhaften Tag nur alle vier Jahre – der Film erzählt von dieser sowohl schwierigen als auch faszinierenden Herausforderung.

«Im Wasser bin ich ich»

Noè Ponti zeigt sich im Film auch von seiner persönlichen, nachdenklichen Seite. «Schwimmen ist ein repetitiver und langweiliger Sport. Aber Wasser ist mein Element. Denn im Wasser bin ich ich», sagt der 23-Jährige. Davon ist auch der Titel der Doku inspiriert, die SRF am Freitag, 31. Januar 2025 ab 21:05 Uhr auf SRF zwei im Originalton mit deutschen Untertiteln zeigt. Der Film kann zudem jederzeit on demand auf Play Suisse gestreamt werden.