Noè Ponti ist weiter kaum zu bremsen. Der Tessiner gewinnt beim Kurzbahn-Weltcup in Singapur über 100 m Schmetterling und schwimmt über 100 m Lagen Schweizer Bestzeit.

Formhoch in Asien hält an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er lässt weiter die Muskeln spielen Noè Ponti. Keystone/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Besser hätte für Noè Ponti der Einstieg in die 3. Station des Schwimm-Weltcups, der in den Grossstädten Schanghai, Incheon und Singapur ausgetragen wird, kaum verlaufen können.

Der 23-jährige Schweizer dominierte über 100 m Schmetterling einmal mehr die gesamte Konkurrenz und gewann in 48,60 Sekunden mit über 5 Zehnteln Reserve auf Nyls Korstanje (NED). Er holte sich mit diesem Sieg die Auszeichnung «Triple Crown», das Verdienst dafür, bei allen drei asiatischen Rennen in dieser Disziplin reüssiert zu haben.

Diesmal kam Ponti gegen Marchand nicht an

Über 100 m Lagen dagegen musste sich Ponti dem französischen Schwimmstar Léon Marchand geschlagen geben. In Incheon hatten die beiden noch ex aequo gewonnen. Bei der Reprise büsste der Tessiner 0,47 Sekunden auf den 4-fachen Olympiasieger von Paris ein, stellte in 50,39 Sekunden aber einen Schweizer Rekord auf.

Auch Thierry Bollin gelang über 50 m Freistil in 22,35 Sekunden, seiner zweitschnellsten je erzielten Marke, eine überzeugende Leistung.