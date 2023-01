«Ich beende das Jahr, indem ich ein grosses und sehr wichtiges Kapital in meinem Leben beende», schrieb Maria Ugolkova auf ihrem Profil. «Vielen Dank an alle, die immer für mich da waren und meine Sportkarriere ermöglicht haben.»

Ugolkova wurde in Moskau geboren und kam mit 16 in die Schweiz, weil ihre Mutter Trainerin in Lugano wurde. Erst wollte Ugolkova weiter für Russland starten. Als sie 2012 aber nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen durfte, weil sie nicht in Russland trainierte, entschied sie sich für einen Nationenwechsel. 2015 wurde sie eingebürgert.

Für die Schweiz feierte sie ihre grössten Erfolge. So startete sie zweimal an Olympischen Spielen und dreimal an Weltmeisterschaften. Über 200 m Lagen gewann sie einmal EM-Bronze (2018) und zweimal EM-Silber (2019 und 2021).