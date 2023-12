Der Tessiner Noè Ponti sichert sich an der Kurzbahn-EM in Otopeni über 100 m Schmetterling in überlegener Manier Gold.

Kurzbahn-EM in Rumänien

Im Vorlauf und Halbfinal deutete Noè Ponti seine Favoritenrolle bereits an, im Final der Kurzbahn-EM bestätigte der Tessiner seine Überlegenheit in seiner Paradedisziplin 100 m Schmetterling. Ponti liess der europäischen Konkurrenz im rumänischen Otopeni keine Chance und schwamm in 48,71 Sekunden zu Gold.

Für den 22-Jährigen ist es die erste Medaille an Kontinentalwettkämpfen auf der kurzen Bahn. Ponti verbesserte ausserdem nicht nur seinen bisherigen Schweizer Rekord (48,61 s), sondern unterbot auch den Europarekord um 1 Hundertstelsekunde.

Bronze für Bollin

Mit Thierry Bollin holte in Rumänien am Mittwoch noch ein zweiter Schweizer Edelmetall. Über 50 m Rücken schlug der Berner zeitgleich mit dem Italiener Lorenzo Mora als Dritter an und sicherte sich die Bronzemedaille.

Bollin schwamm im Final exakt gleich schnell wie schon im Halbfinal (23,10 s) und egalisierte damit seinen Landesrekord vom Vortag. Europameister wurde der Franzose Mewen Tomac vor Ole Braunschweig aus Deutschland.