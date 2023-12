Nach seinem Triumph über 100 m Schmetterling sichert sich Noè Ponti an der Kurzbahn-EM in Otopeni auch über 200 m Gold.

Der Tessiner gewinnt in einer Zeit von 1:49,71 Minuten, bleibt damit gut 2 Sekunden unter seiner Halbfinal-Zeit und knapp 3 Zehntel über dem Schweizer Rekord.

Keine Stunde nach seinem Sieg qualifiziert sich Ponti auch über 50 m Freistil problemlos für den Final. Auch Antonio Djakovic schafft über 200 m Freistil den Finaleinzug.

Die Medaillenjagd von Noè Ponti an den Europameisterschaften im kleinen Becken hat am Freitag ihre Fortsetzung gefunden. Über 200 m Schmetterling drehte der Tessiner vor allem auf den letzten 50 Metern auf und überholte den starken Italiener Alberto Razzetti noch, um sich in Otopeni seine zweite Goldmedaille zu sichern. Am Mittwoch hatte Ponti bereits in seiner Paradedisziplin 100 m Schmetterling triumphiert.

02:05 Video Ponti schlägt im Final über 200 m Schmetterling als Erster an Aus Sport-Clip vom 08.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Der Schweizer schlug nach 1:49,71 Minuten an und war damit über 2 Sekunden schneller unterwegs als noch im Halbfinal am Donnerstag. Den eigenen Schweizer Rekord aus dem Vorjahr (1:49,42) verpasste Ponti um knapp 3 Zehntel. Razzetti sicherte sich mit einem Rückstand von 0,39 Sekunden Silber, die bronzene Auszeichnung holte sich der Ungar Richard Marton (+2,41).

01:36 Video Ponti: «2 Rennen, 2 Goldmedaillen – besser könnte es nicht sein» Aus Sport-Clip vom 08.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Dritter Final am Samstag

Eine halbe Stunde nach seinem zweiten Gold-Gewinn sprang Ponti bereits wieder in den Pool. Der Tessiner gewann seinen Halbfinal über 50 m Freistil in 22,18 Sekunden und stellte die zweitbeste Zeit aller Halbfinalisten auf. Damit kann sich Ponti auch in seinem dritten Final am Samstag um 17:53 Uhr berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Medaille machen.

Neben Ponti konnte sich am Freitag mit Antonio Djakovic auch ein zweiter Schweizer über ein Erfolgserlebnis freuen. Der 21-jährige Ostschweizer beendete seinen Halbfinal über 200 m Freistil auf dem 2. Platz und schaffte damit die Final-Qualifikation. Von den 8 Finalisten schwamm Djakovic in 1:43,51 Minuten die siebtbeste Zeit. Der Final über 200 m Freistil steigt am Samstag um 17:06 Uhr.