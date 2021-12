Maria Ugolkova schrammt an der Kurzbahn-WM über 100 m Lagen knapp an ihrer ersten WM-Medaille vorbei.

Maria Ugolkova schlug im Final in 58,27 Sekunden als Vierte an, auf die drittklassierte Russin Maria Kamenewa verlor die 32-jährige Schweizerin 12 Hundertstel. Gold ging in Abu Dhabi an die Israelin Anastasia Gorbenko (57,80).

Am Tag zuvor war Ugolkova mit dem Schweizer Rekord von 58,25 Sekunden die beste Halbfinal-Zeit gelungen. Die gebürtige Russin bestritt ihren zweiten Final an dieser Kurzbahn-WM nach dem 8. Rang über 200 m Delfin.

Nächster Schweizer Rekord für Ponti

Noè Ponti verpasste nach dem Silber-Gewinn über 200 m Schmetterling und dem 5. Platz über 100 m Schmetterling einen dritten Finaleinzug. Der 20-jährige Tessiner schied über 50 m Delfin mit 22,75 Sekunden als 13. der Halbfinals aus. Im Vorlauf hatte Ponti mit 22,52 Sekunden den eigenen Schweizer Rekord um 23 Hundertstel unterboten.

Bereits in den anderen beiden Schmetterling-Disziplinen waren ihm nationale Bestleistungen gelungen. Der Olympia-Dritte über 100 m Delfin unterstrich in Abu Dhabi eindrücklich, wie gut er mittlerweile auch im 25-m-Becken ist. Die 4x50-Crawlstaffel der Männer in der Besetzung Roman Mityukov, Thomas Hallock, Antonio Djakovic und Ponti qualifizierte sich für den Final, in dem das Quartett nicht über den 8. und letzten Rang hinauskam.