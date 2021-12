Maria Ugolkova hat am 5. Tag der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi zum 3. Mal einen Final erreicht. Um die Medaillen konnte die Schweizerin über 100 m Lagen jedoch kein Wörtchen mitreden. Ugolkova wurde mit einer Zeit von 2:07,26 Minuten in einem starken Feld Siebte. Auf den Bronze-Platz fehlten der 32-Jährigen gut zweieinhalb Sekunden. Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Sydney Pickrem in 2:04,29 Minuten vor Yu Yiting (CHN) und Kate Douglass (USA).

Legende: Erneut in den Top 10 Maria Ugolkova. Keystone

Am knappsten hatte Ugolkova eine Medaille am Sonntag über 100 m Lagen verpasst, als ihr nur zwölf Hundertstel zu Bronze fehlten. Am Montag bestritt Ugolkova zudem einen Einsatz über 100 m Schmetterling. In den Halbfinals blieb sie als 16. allerdings ohne Chance auf die Finalteilnahme.

Die WM im 25-m-Becken in den Vereinigten Arabischen Emiraten geht am Dienstag zu Ende.