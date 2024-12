Am 2. Tag der Kurzbahn-WM in Ungarn verpassen beide Schweizer, die in der Morgen Session im Einsatz standen, die Halbfinal-Qualifikation.

Legende: Blick auf die Zeiten Roman Mityukov. Keystone/Patrick B. Krämer

Roman Mityukov musste sich über 100 m Freistil bereits in den Vorläufen geschlagen geben. In seinem Heat schlug der 24-jährige Genfer mit einer Zeit von 48,27 Sekunden und als Vierter an. In der Endabrechnung reichte dies aber nur zu Platz 40. Die ersten 16 qualifizierten sich für die Halbfinals, Mityukov hätte eine Zeit von 46,89 s benötigt.

Am Sonntag startet er in Budapest in seiner Paradedisziplin 200 m Rücken, über die er im Sommer in Paris Olympiabronze gewann.

Droupy bei Premiere mit weiteren Chancen

Louis Droupy verpasste die Halbfinals ebenfalls klar. Der Waadtländer blieb in seinem Vorlauf mit 59,33 s auch deutlich über seinem Schweizer Rekord von 58,27, den er im November in Sursee aufgestellt hatte. Der 23-Jährige, der erstmals an einer WM teilnimmt, startet am Freitag und Samstag noch über 50 und 200 m Brust.

Am Mittwochabend steht mit dem Final über 50 m Schmetterling aus Schweizer Sicht ein Höhepunkt auf dem Programm. In diesem tritt Noè Ponti nach der Verbesserung seines eigenen Weltrekords im Halbfinal vom Dienstag als Favorit an.