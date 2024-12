Noè Ponti gewinnt an der Kurzbahn-WM in Budapest überlegen Gold über 50 m Schmetterling.

Seinen am Dienstag aufgestellten Weltrekord verbessert er um 11 Hundertstel auf 21,32 Sekunden.

Für den Tessiner ist es der erste Weltmeistertitel überhaupt.

Noè Ponti darf sich zum ersten Mal Weltmeister nennen. Der Tessiner gewann in Budapest über 50 m Schmetterling überlegen die Goldmedaille. Nachdem er bereits den Vorlauf (21,53 s) und den Halbfinal (21,43 s) dominiert hatte, legte er im Final nochmals eine Schippe drauf. In 21,32 s verbesserte er seinen eigenen Weltrekord erneut deutlich und jubelte anschliessend über seine dominante Leistung.

Hinter dem 23-Jährigen holten Ilya Kharun (CAN/21,67 s) und Nyls Korstanje (NED/21,68 s) die weiteren Medaillen. Nicht nur für Ponti, auch für die Schweiz ist der Titel historisch: Vor dem Tessiner hatte einzig Swann Oberson 2011 über 5 km im offenen Wasser einen WM-Titel gewonnen.

Vierte WM-Medaille

Für Ponti ist es bereits die vierte Medaille an Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Über 200 m Schmetterling gewann er bisher einmal Silber und einmal Bronze, über 50 m Schmetterling gab es ebenfalls einmal Silber. Noch erfolgreicher war der Tessiner an der EM vor einem Jahr in Rumänien: Über 50, 100 und 200 m sicherte er sich Gold.

Zusätzlich zu seinen Medaillen an Kurzbahn-Meisterschaften hatte Ponti über 100 m Schmetterling auch im längeren Becken EM-Gold (Rom 2022) und Olympia-Bronze (Tokio 2021) gewonnen. In diesem Jahr war er in Paris als 4. knapp an einer weiteren Medaille vorbeigeschwommen.

In Budapest bieten sich dem Neo-Weltmeister noch weitere Chancen auf Medaillen. Geplant sind Starts über 100 m Lagen, 100 m Schmetterling und 50 m Freistil.