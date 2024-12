Noè Ponti steht an der Kurzbahn-WM im nächsten Halbfinal (100 m Schmetterling). Louis Droupy scheitert in den Vorläufen (200 m Brust) deutlich.

Legende: Fokussiert Noè Ponti überzeugt in Budapest weiter. Keystone/EPA/Robert Hegedus

Noè Ponti bewältigt an den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest ein dichtes Programm. Am Freitagvormittag qualifizierte sich der Tessiner über 100 m Schmetterling mit einer Zeit von 49,35 Sekunden als Drittschnellster in den Vorläufen souverän für die Halbfinals, die am Abend um 18:35 Uhr ausgetragen werden.

Nur gut 20 Minuten später wird der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021 in der Budapester Duna Arena den Final über 100 m Lagen bestreiten, in dem er wie schon bei seinem Titelgewinn am Mittwoch über 50 m Schmetterling als grosser Favorit ins Rennen geht.

Mit Thierry Bollin schwimmt am Freitagabend (um 18:12 Uhr) noch ein zweiter Schweizer um die Medaillen. Der Berner qualifizierte sich mit der drittbesten Zeit für den Final über 50 m Rücken.

Droupy verpasst den Final

Der Waadtländer Louis Droupy hingegen verpasste über 200 m Brust den Vorstoss unter die besten acht. Als 33. der Vorläufe blieb er in 2:12,78 über zweieinhalb Sekunden über seinem Schweizer Rekord.