Kurzbahn-WM in Budapest

Mit Weltrekord: Noè Ponti setzt sich an der Kurzbahn-WM in Budapest auch über 100 m Schmetterling durch.

Der 23-jährige Tessiner pulverisiert seine eigene Bestzeit in 47,71 Sekunden geradezu.

Es ist der 3. Titel an der laufenden WM, insgesamt steht er bei 6 Medaillen an Kurzbahn-Weltmeisterschaften.

Dass es für Noè Ponti in der Budapester Duna Arena die dritte Goldmedaille werden könnte, hatte aufgrund der schnellsten Zeit aller Halbfinalisten über 100 m Schmetterling beinahe erwartet werden dürfen.

Doch was der Tessiner dann bei seiner dritten Finalteilnahme an der laufenden Kurzbahn-WM zeigte, überraschte auch ihn selber: In 47,71 Sekunden pulverisierte er seine eigene Bestmarke (zuvor 48,40) und schwamm Weltrekord. Diesen hatte US-Überschwimmer Caeleb Dressel seit 2020 gehalten (47,78 Sekunden).

Was ihm dieser dritte WM-Titel innerhalb einer Woche bedeutete, zeigte sich im anschliessenden Interview mit RSI. Ponti brach immer wieder in Tränen aus, konnte das Geleistete selber kaum glauben. Silbergewinner Maxime Grousset (FRA) war fast eine Sekunde langsamer gewesen als der Schweizer (48,57), der drittplatzierte Matthew Temple (AUS) verlor genau eine Sekunde.

Goldener Herbst

In Budapest hatte der 23-jährige Ponti zuvor schon schon Gold über 50 m Schmetterling und 100 m Lagen geholt, wobei er sowohl im Halbfinal als auch im Final Weltrekord schwamm. Nun kam für ihn die erste internationale Bestmarke über die doppelte Distanz dazu.

Nachdem er diesen Sommer an den Olympischen Spielen mit Rang 4 über 100 m Schmetterling eine Enttäuschung hatte verarbeiten müssen, drehte Ponti in diesem Herbst so richtig auf. Vor Budapest hatte er während der Asien-Weltcups schon drei Weltrekorde über 50 m Schmetterling aufgestellt.

Insgesamt ist es für Ponti die bereits 6. Medaille an einer WM im kleinen Becken (je Silber über 50 m und 200 m Schmetterling 2021 sowie Bronze über 200 m Schmetterling 2022). Dazu kamen für den Olympia-Dritten von Tokio 2021 über 100 m Schmetterling im Vorjahr drei EM-Titel in Otopeni dazu.