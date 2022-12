Noè Ponti hat an der Schwimm-WM die erste Medaille für die Schweiz geholt. Er wird Zweiter über 50 m Schmetterling.

Kurzbahn-WM in Melbourne

Noè Ponti hat die Kurzbahn-WM in Australien aus Schweizer Sicht ideal lanciert. In seinem ersten Final holte der 21-jährige Tessiner sogleich die erste Medaille für das Swiss-Aquatics-Team.

Über 50 m Schmetterling knüpfte er an seine starken Leistungen aus Vorlauf sowie Halbfinal an und stellte erneut einen Schweizer Rekord auf. In 21,96 Sekunden schwamm er zu WM-Silber, seine eigene Bestmarke vom Vortag (22,01 s) verbesserte er um weitere 5 Hundertstel.

Ponti, mit dem in Melbourne auch über 100 und 200 m zu rechnen ist, musste sich einzig dem 42-jährigen Routinier Nicholas Santos aus Brasilien (21,78 s) geschlagen geben. Für den Schweizer, der an den Olympischen Spielen 2020 schon Bronze über 100 m holte, ist es die 2. silberne Medaille an einer Kurzbahn-WM nach jener vor einem Jahr.

00:51 Video Ponti: «Die investierte Arbeit zahlt sich aus» Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Mamié out

Lisa Mamié ist derweil in den Vorläufen über 100 m Brust bereits ausgeschieden. In 1:05,56 Minuten fehlten der Langbahn-Europameisterin von 2022 (200 m Brust) 28 Hundertstel zum Cut. Die Zürcherin kam bis auf 22 Hundertstel an ihren Schweizer Rekord heran.