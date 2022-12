Noè Ponti schwimmt an der Kurzbahn-WM in Melbourne über 100 m Schmetterling auf Rang 4.

Der Tessiner verpasst damit nach Silber über 50 m und Bronze über 200 m eine dritte Medaille knapp.

Über 200 m Freistil schafft Antonio Djakovic den Sprung in den Final nicht.

Noè Ponti wird Australien mit zwei Medaillen im Gepäck verlassen. Der Gewinn einer dritten verpasste der 21-Jährige am Sonntag knapp. Über 100 m Schmetterling musste er sich mit Rang 4 begnügen. Eine Medaille lag für den Tessiner das gesamte Rennen durch in Reichweite. Erst auf den letzten Metern verlor er diese aus den Augen.

Ponti absolvierte die 100 m in 49,25 Sekunden und kam damit weder an seine Zeit aus dem Vorlauf heran, als er in 48,81 Schweizer Rekord geschwommen war, noch an die Zeit aus dem Halbfinal (49,07). Auf die Bronzemedaille, die sich der Deutsche Marius Kusch sicherte, fehlten Ponti 13 Hundertstel.

Gold ging an den Südafrikaner Chad Le Clos, der als einziger unter der Marke von 49 Sekunden blieb (48,59), Silber an den Kanadier Ilya Kharun (49,03).

Djakovic im Halbfinal out

Über 200 m Freistil fand der Final ohne Schweizer Beteiligung statt. Antonio Djakovic hätte im 25-m-Becken seinen eigenen Rekord verbessern müssen, um wie über die doppelte Distanz unter die besten Acht vorzustossen. Er verfehlte die Bestmarke in 1:43:04 Minuten jedoch um mehr als eine halbe Sekunde. Vor einem Jahr hatte er in Abu Dhabi über 400 m Freistil die WM-Bronzemedaille gewonnen, am Donnerstag wurde er Fünfter.