11 Monate nach der Heim-WM ist unmittelbar vor der Heim-EM: Im Mountainbike gibt es für Swiss Cycling die nächste Gelegenheit, vor eigenem Anhang zu reüssieren. War damals das Wallis der Schauplatz, fungiert diesmal Monteceneri südlich der Passhöhe als Ausrichter.
Die Einheimischen – für die 13 Titelrennen wurden 40 selektioniert, deren 14 bei der Elite – haben beste Erinnerungen an die letzten Heimspiele. Dank Alessandra Keller (Gold im Short Track & Bronze im Cross Country) sowie Rang 3 in der Staffel gab es 3 Medaillen zu bejubeln.
Das Schweizer Elite-Aufgebot
Frauen (7)
- Ronja Blöchlinger, 25 Jahre alt
- Ginia Caluori, 23
- Ramona Forchini, 32
- Sina Frei, 29
- Alessandra Keller, 30
- Nicole Koller, 29 – EM-Silber 2025 im Short Track & EM-Bronze 2025 im Cross Country
- Seraina Leugger, 28
Männer (7)
- Vital Albin, 27
- Filippo Colombo, 28
- Mathias Flückiger, 37
- Marcel Guerrini, 31
- Dario Lillo, 24
- Fabio Püntener, 26
- Luca Schätti, 26 – EM-Gold 2025 im Short Track
Für weitere Schweizer Medaillengewinne bei den letztjährigen Kontinental-Titelkämpfen sorgten Thomas Litscher (Short-Track-Silber), Linda Indergand (Short-Track-Bronze sowie die Staffel (Silber).
Ein Schweizer Erfolgspflaster war auch Portugal, wo die letzte EM stattfand. 6 Medaillen konnten errungen werden.
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Bild 1 von 3. Filippo Colombo – der Lokalmatador. Er ist wenige Kilometer entfernt vom anspruchsvollen Kurs am Monte Tamaro aufgewachsen. Doch nach einem kürzlich erlittenen Wadenbeinbruch wird's für ihn zum Wettlauf mit der Zeit. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid.
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Bild 2 von 3. Nicole Koller – die doppelte Abräumerin. Die Zürcher Oberländerin stand vor einem Jahr bei der EM in Nordportugal sowohl im Short Track wie auch im Cross Country auf dem Podest. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid.
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Bild 3 von 3. Luca Schätti – der Titelverteidiger. 2025 schlug für ihn im portugiesischen Melgaco als Gewinner der Short-Track-Konkurrenz die grosse Stunde. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid.
Filippo Colombo (28) schrammte als 4. im von Thomas Pidcock (GBR) gewonnenen Cross-Country-Rennen am Podest vorbei. Heuer wird ihm die Rolle des «Hausherrn» zuteil. Der Tessiner wuchs unweit der Strecke am Monte Tamaro auf. Trotz eines Anfang Juli im Training erlittenen Wadenbeinbruchs hofft Colombo auf einen Start.
Das Elite-Programm
- Donnerstag
Short Track: Frauen um 17:30 Uhr und Männer um 18:15 Uhr
- Freitag
Team Relay um 15:30 Uhr
- Sonntag
Cross Country: Frauen um 13:30 Uhr und Männer um 16:10 Uhr
Die beiden Elite-Rennen in der Sparte Cross Country zum Abschluss der Heim-EM zeigen wir Ihnen live auf SRF zwei bzw. in der Sport App.