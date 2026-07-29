Die Schweiz beherbergt die nächsten Mountainbike-Titelkämpfe: vom 30. Juli bis 2. August in Monteceneri die EM. Bei der Elite hat die 14-köpfige Schweizer Delegation 6 Medaillen zu verteidigen.

Wieder Heimspiele: Das Wallis reicht den Stab ans Tessin weiter

Legende: Damals wie heute in der Rolle des Gastgebers Knapp ein Jahr nach der Heim-WM gibt es im Mountainbikesport auch eine Heim-EM – und zwar in Monteceneri, das schon 2020 zu Corona-Zeiten Organisator dieses Anlasses war. KEYSTONE/Maxime Schmid

11 Monate nach der Heim-WM ist unmittelbar vor der Heim-EM: Im Mountainbike gibt es für Swiss Cycling die nächste Gelegenheit, vor eigenem Anhang zu reüssieren. War damals das Wallis der Schauplatz, fungiert diesmal Monteceneri südlich der Passhöhe als Ausrichter.

Die Einheimischen – für die 13 Titelrennen wurden 40 selektioniert, deren 14 bei der Elite – haben beste Erinnerungen an die letzten Heimspiele. Dank Alessandra Keller (Gold im Short Track & Bronze im Cross Country) sowie Rang 3 in der Staffel gab es 3 Medaillen zu bejubeln.

Das Schweizer Elite-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Frauen (7) Ronja Blöchlinger, 25 Jahre alt

Ginia Caluori, 23

Ramona Forchini, 32

Sina Frei, 29

Alessandra Keller, 30

Nicole Koller, 29 – EM-Silber 2025 im Short Track & EM-Bronze 2025 im Cross Country

Seraina Leugger, 28 Männer (7) Vital Albin, 27

Filippo Colombo, 28

Mathias Flückiger, 37

Marcel Guerrini, 31

Dario Lillo, 24

Fabio Püntener, 26

Luca Schätti, 26 – EM-Gold 2025 im Short Track Für weitere Schweizer Medaillengewinne bei den letztjährigen Kontinental-Titelkämpfen sorgten Thomas Litscher (Short-Track-Silber), Linda Indergand (Short-Track-Bronze sowie die Staffel (Silber).

Ein Schweizer Erfolgspflaster war auch Portugal, wo die letzte EM stattfand. 6 Medaillen konnten errungen werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Filippo Colombo – der Lokalmatador. Er ist wenige Kilometer entfernt vom anspruchsvollen Kurs am Monte Tamaro aufgewachsen. Doch nach einem kürzlich erlittenen Wadenbeinbruch wird's für ihn zum Wettlauf mit der Zeit. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid. 1 / 3 Legende: Filippo Colombo – der Lokalmatador Er ist wenige Kilometer entfernt vom anspruchsvollen Kurs am Monte Tamaro aufgewachsen. Doch nach einem kürzlich erlittenen Wadenbeinbruch wird's für ihn zum Wettlauf mit der Zeit. KEYSTONE/Maxime Schmid

Bild 2 von 3. Nicole Koller – die doppelte Abräumerin. Die Zürcher Oberländerin stand vor einem Jahr bei der EM in Nordportugal sowohl im Short Track wie auch im Cross Country auf dem Podest. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid. 2 / 3 Legende: Nicole Koller – die doppelte Abräumerin Die Zürcher Oberländerin stand vor einem Jahr bei der EM in Nordportugal sowohl im Short Track wie auch im Cross Country auf dem Podest. KEYSTONE/Maxime Schmid

Bild 3 von 3. Luca Schätti – der Titelverteidiger. 2025 schlug für ihn im portugiesischen Melgaco als Gewinner der Short-Track-Konkurrenz die grosse Stunde. Bildquelle: KEYSTONE/Maxime Schmid. 3 / 3 Legende: Luca Schätti – der Titelverteidiger 2025 schlug für ihn im portugiesischen Melgaco als Gewinner der Short-Track-Konkurrenz die grosse Stunde. KEYSTONE/Maxime Schmid Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Filippo Colombo (28) schrammte als 4. im von Thomas Pidcock (GBR) gewonnenen Cross-Country-Rennen am Podest vorbei. Heuer wird ihm die Rolle des «Hausherrn» zuteil. Der Tessiner wuchs unweit der Strecke am Monte Tamaro auf. Trotz eines Anfang Juli im Training erlittenen Wadenbeinbruchs hofft Colombo auf einen Start.