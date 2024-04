Der Genfer Schwimmer verpasste an den Schweizer Meisterschaften in Uster die Olympia-Limite. Es bleibt eine einzige Chance.

Legende: Unter Zugzwang Jérémy Desplanches, hier an der WM in Doha. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Den Sieg über 200 m Lagen hatte sich Jérémy Desplanches an den Schweizer Meisterschaften in Uster am Wochenende überlegen gesichert. Doch mit einer Zeit von genau 2 Minuten blieb der Genfer erneut über der Olympia-Limite (1:57,94). Dem Bronzemedaillen-Gewinner von Tokio droht, das abschliessende Highlight seiner Einzel-Karriere zu verpassen.

Die letzte Chance bietet sich dem 29-Jährigen an der EM in Belgrad (17. bis 23. Juni). Der Formaufbau von Deplanches ist nun auf die kontinentalen Titelkämpfe ausgerichtet. Das Experiment mit dem für seine harten Trainingsmethoden bekannten französischen Trainer Philippe Lucas in Martigues (Südfrankreich) hatte Desplanches Ende 2023 abgebrochen. Nach gesundheitlich und mental schwierigen Jahren arbeitet er in seiner Heimat Genf auf die letzte Chance hin.

Die Reise nach Paris wird Desplanches aber ohnehin antreten. Als Mitglied der 4x100-m-Lagenstaffel ist er bereits für Olympia qualifiziert. Nach den Sommerspielen beendet der Genfer seine Laufbahn.