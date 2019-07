Hier kommt die Strömung auf Knopfdruck: In einem modernen Schwimmkanal in Horgen können Sportler spezifisch trainieren und an ihrer Technik feilen. Sie schwimmen in einer Art offenem Wassertank gegen die Strömung und werden dabei von ihrem Trainer direkt neben dem Becken genau beobachtet.

Die Wassergeschwindigkeit kann dabei mit einer Fernbedienung eingestellt werden. So können die Athleten genau nach ihren Bedürfnissen trainieren. Auch der Schweizer Top-Triathlet Philipp Koutny nutzt diese Möglichkeit und bereitet sich dort auf den Ironman Hawaii vor.

Wie Philipp Koutny im Schwimmkanal trainiert und wie der Kanal auch als Versuchslabor genutzt wird, sehen Sie im Video oben.