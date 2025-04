Noè Ponti schwimmt an den Schweizer Meisterschaften in Sursee zu seiner zweiten Goldmedaille.

Noè Ponti, der am Donnerstag in den Vorläufen über 50 m Schmetterling eine Jahresweltbestleistung (22,77 Sekunden) aufgestellt hatte, verbesserte seinen persönlichen Rekord über 100 m Freistil an den Schweizer Meisterschaften gleich zweimal. Nach 49,64 s in den Vorläufen bewältigte er im Final die Strecke im kleinen Becken in 49,52 s und unterbot seine bisherige Bestmarke in dieser Disziplin um 43 Hundertstel. Diese Zeit reichte zum Titel – seinem 2. in Sursee nach Schmetterlings-Gold vom Vortag.

Der eigentliche Schmetterlingsspezialist Ponti schlug damit die Freistilspezialisten in ihrer Disziplin. Den Schweizer Rekordhalter Roman Mityukov distanzierte der Tessiner um 0,12 s, Bronze ging an Tiago Behar (49,75 s). Antonio Djakovic, der sich auf den längeren Strecken wohler fühlt, belegte in 50,17 s den 5. Platz.

Mityukov hatte nur wenige Minuten zuvor immerhin Gold über die 50 m Rücken gewonnen. Der olympische Bronzemedaillengewinner über 200 m Rücken siegte in 25,81 s.