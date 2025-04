Noè Ponti schwimmt an den Schweizer Meisterschaften in Sursee mühelos zu Gold über 50 m Schmetterling.

Bereits im Vorlauf stellt er eine neue Jahres-Weltbestleistung auf.

Über 200 m Freistil muss sich Antonio Djakovic seine Goldmedaille hart erkämpfen.

Am ersten Tag der Langbahn-Schweizermeisterschaften in Sursee gab es über die 50 m Schmetterling keine Überraschung: Der haushohe Favorit Noè Ponti schwamm überlegen zu Gold. Mit seinen 22,81 Sekunden nahm er den weiteren Medaillengewinnern Robin Yeboah (Silber) und Noah Ruben Retzler (Bronze) 1,46 s und mehr ab.

Ein erstes Ausrufezeichen hatte der neu mit 41 SM-Goldmedaillen dekorierte Tessiner bereits im Vorlauf gesetzt: In 22,77 s schwamm Ponti eine neue Jahresweltbestleistung – und dabei auch 4 Hundertstel schneller als später im Final.

Auch über die 200 m Freistil setzte sich der Favorit durch – allerdings in einem wesentlich spannenderen Final. Antonio Djakovic lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Balint Ashton. Letzterer ging dann mit einer Führung aus der letzten Wende, musste sich aber auf den letzten Metern noch abfangen lassen. Djakovic schlug in 1:49,12 Minuten 7 Hundertstel vor Ashton an. Bronze ging an Mattia Mauri.