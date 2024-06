Schwimm-EM in Belgrad

Antonio Djakovic sichert sich an der Schwimm-EM in Belgrad über 200 m Freistil dank einem starken Finish die Bronzemedaille.

Titelverteidigerin Lisa Mamié gewinnt über 200 m Brust ebenfalls Bronze, verpasst aber die Olympia-Limite.

Nach den Podestplätzen von Mamié und Roman Mityukov vom Mittwoch steht die Schweiz damit bei 4 EM-Medaillen.

Antonio Djakovic lag im Final über 200 m Freistil nach 3 von 4 Längen noch an 6. Stelle, drehte auf den letzten 50 Metern aber mächtig auf. Mit einem fulminanten Endspurt machte der Ostschweizer noch drei Plätze gut und schlug in 1:46,32 Minuten an. Gold holte sich wie erwartet überlegen der Rumäne David Popovici vor dem Litauer Danas Rapsys.

Olympia-Limite verpasst

Über 200 Meter Brust konnte die Titelverteidigerin Lisa Mamié ihren Sieg von der letzten EM nicht wiederholen, holte aber die 4. Schweizer Medaille in diesem Jahr. Die Goldmedaille sicherte sich die Tschechin Kristyna Horska deutlich vor der Dänin Clara Rybak-Andersen.

Mamiés Zeit von 2:26,10 Minuten lag gut 2 Sekunden über der angestrebten Olympia-Limite. Die 25-jährige Zürcherin darf als derzeit beste Schweizer Schwimmerin über die Universalitätsregelung, die möglichst vielen Nationen die Teilnahme ermöglichen soll, dennoch auf einen Olympia-Platz hoffen.

Toscan verpasst den Final trotz neuer Bestzeit

Marius Toscan, der bereits im Vorlauf am Vormittag über 200 Meter Schmetterling seine persönliche Bestzeit um 24 Hundertstel hatte senken können, knackte diese Marke im Halbfinal gleich nochmals um eine Zehntelsekunde auf 1:58,47 Minuten. Trotz diesem Erfolg verpasste er als 11. der Halbfinals den Final der besten 8 um 1,32 Sekunden.