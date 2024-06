Schwimm-EM in Belgrad

Lisa Mamié und Roman Mityukov überstehen ihre Halbfinals an der EM in Belgrad beide ohne Mühe.

Legende: Kam nicht ganz an ihre Leistung aus dem Vorlauf heran Lisa Mamié. Keystone/AP/Darko Bandic

Lisa Mamié hat an der EM in Belgrad über die 100 m Brust Ambitionen angemeldet. Die Zürcherin stiess mit der drittbesten Zeit (1:07,32 Minuten) in den Final vor. «Ich kann noch schneller. Aber ich muss es endlich einmal umsetzen», sagte die 25-Jährige, die an den Europameisterschaften 2021 (Silber) und 2022 (Gold) Medaillen über 200 m Brust, ihrer Paradedisziplin, gewonnen hatte. Den Schweizer Rekord senkte Lisa Mamié vor vier Jahren auf 1:06,60 Minuten.

Die Limite für die Olympischen Spiele in Paris hatte Mamié bereits am Vormittag im Vorlauf (1:07,19) um rund vier Zehntel verpasst.

Unrasierter Mityukov problemlos im Final

Roman Mityukov bestätigte sich als Mitfavorit über 200 m Rücken. Der bald 24-jährige Genfer nimmt den Final vom Mittwochabend als Nummer 3 in Angriff.

Mityukov gewann an den Weltmeisterschaften in Doha die Silbermedaille über diese Distanz. Entsprechend zählt er auch in Belgrad zum engsten Favoritenkreis, obwohl er im Vorlauf (1:57,19) und Halbfinal (1:57,00) weit hinter seiner Saisonbestleistung von Doha (1:55,40) blieb. Mityukov wird seine Brust auch für den Final nicht rasieren. «Dieses Extra behalte ich mir für die Olympischen Spiele auf», sagte er.

Mit Flavio Bucca über 200 m Rücken (14.) und Julia Ullmann über 50 m Delfin (13.) verzeichnete Swiss Aquatics zwei weitere Halbfinal-Klassierungen.

Schliessen 01:38 Video Mityukov: «Wäre schön, mit etwas Zählbarem nach Hause zu gehen» (frz.) Aus Sport-Clip vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 00:55 Video Mamié: «Ich denke nicht an die Medaille» Aus Sport-Clip vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 00:47 Video Ullmann: «Ich habe mich sehr gut gefühlt» Aus Sport-Clip vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.