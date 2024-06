Lisa Mamié gewinnt an der Schwimm-EM in Belgrad über 100 m Brust die Silbermedaille.

Roman Mityukov sichert sich in seiner Paradedisziplin über 200 m Rücken Bronze.

Noè Ponti muss nach erfolgreicher Qualifikation wegen einer Magen-Darm-Grippe für die weiteren Wettkämpfe Forfait geben.

Über 200 m Brust konnte Lisa Mamié bereits zwei EM-Medaillen ihr Eigen nennen, nun hat die Zürcherin auch über die halbe Distanz zugeschlagen. Im Final über 100 m Brust musste sich die 25-Jährige einzig der Estin Eneli Jefimova geschlagen geben.

«Ich wollte das Rennen schnell angehen und habe am Ende dafür gezahlt. Mit der Medaille bin ich zufrieden, aber ich wollte schneller sein», so Mamié nach dem Rennen. Mit einer Zeit von 1:07,15 Minuten blieb sie rund eine halbe Sekunde über ihrem eigenen Schweizer Rekord. Bei Rennhälfte hatte sie noch auf Rekordkurs gelegen. Für Mamié ist es die insgesamt dritte EM-Medaille. Über 200 m Brust, ihrer Paradestrecke, wurde sie 2022 Europameisterin und holte 2021 Silber.

Mamié: «Wurde gegen den Schluss hart»

Mityukov unrasiert zu Bronze

Mitten in der Olympia-Vorbereitung hat auch Roman Mityukov eine Medaille gewonnen. Der bald 24-jährige Genfer musste in seiner Paradedisziplin 200 m Rücken nur Oleksandr Scheltjakow (UKR) und Apostolos Siskos aus Griechenland den Vortritt geben.

Mit einer Zeit von 1:55,75 Minuten blieb Mityukov nur 41 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord aus dem vergangenen Sommer. Auf die Bestzeit von Zheltiakov fehlten dem Genfer 36 Hundertstelsekunden. Mityukov, Olympia-Sechster in Tokio 2021, lässt sich an einem Grossanlass bereits zum vierten Mal eine Medaille umhängen. Über seine Paradedistanz war er bereits WM-Zweiter (2024), WM-Dritter (2023) und EM-Dritter (2021).

Mityukov verschonte seine Brusthaare auch für den Final vor einer Rasur. Dieses Extra will er sich für die Olympischen Spiele aufsparen.

Mityukov schlägt als Dritter an

Mityukov: «Ich habe meine Taktik etwas angepasst» (frz.)

Ponti von Grippe gestoppt

Noé Ponti wird in Belgrad hingegen nicht für weitere Schweizer Erfolgsmeldungen sorgen können. Der Tessiner ist an einer an einer Magen-Darmgrippe erkrankt und leidet unter Fieber. Noch am Mittwochmorgen hatte er über 100 m Schmetterling als Schnellster aller Teilnehmer den Halbfinal erreicht.

Buck: «Ponti ist niedergeschlagen und enttäuscht»

Auch Jérémy Desplanches schaffte den Sprung in die Halbfinals über 200 m Brust problemlos. Auf weitere Einsätze über diese Distanz verzichtet der Genfer jedoch, um sich bestmöglich auf die Rennen über 200 m Lagen am Wochenende vorzubereiten. Der 29-Jährige hat die Olympia-Limite in seiner Paradedisziplin bisher noch nicht geschafft.