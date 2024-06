Jérémy Desplanches erreicht an der Schwimm-EM in Belgrad über 200 m Lagen den Final, bleibt aber über der angestrebten Olympia-Limite.

In der selben Disziplin verpasst Gian-Luca Gartmann die Finalteilnahme als 9. knapp.

Auch Fanny Borer (200 m Schmetterling) und Thierry Bollin (100 m Rücken) scheiden im Halbfinal aus.

Die letzten Medaillenentscheidungen an der Schwimm-EM in Belgrad werden am Sonntag mit Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen. Dies, weil am vorletzten Wettkampftag Jérémy Desplanches als 2. seines Halbfinals über 200 m Lagen souverän den Final erreichte.

Die Zeit von 1:59,27 Minuten bedeutete aber auch, dass Desplanches die angestrebte Olympia-Limite von 1:57,94 Minuten im Regen von Belgrad letztlich deutlich verpasste. Der Bronzemedaillengewinner von Tokio in dieser Disziplin, der seine Karriere nach den Spielen von Paris beenden wird, hat am Sonntag noch eine Chance, die Limite zu unterbieten.

Ganz knapp nicht in den Final über 200 m Lagen schaffte es Gian-Luca Gartmann. Der 21-Jährige wurde in 2:00,39 Minuten 9. und belegt damit für den Sonntag den ersten Reserveplatz. Auf den 8. Rang fehlten Gartmann doch mehr als 6 Zehntel.

Borer und Bollin ohne Exploit

Den Traum einer Finalteilnahme konnte sich auch Fanny Borer nicht erfüllen. Die 25-jährige Westschweizerin schied im Halbfinal über 200 m Schmetterling in 2:14,7 Minuten als 12. von 16 Athletinnen aus. Für Borer kann allerdings schon die EM-Teilnahme als Erfolg verbucht werden.

Thierry Bollin, der sich an den Schweizer Meisterschaften über 100 m Rücken hatte für Paris qualifizieren können, blieb in Belgrad wie Borer ohne Exploit. Der 24-jährige Berner belegte in 54,83 Sekunden den 11. Platz.