Schwimm-EM in Rom

Antonio Djakovic schwimmt über 400 m Freistil auf den 2. Platz und sichert der Schweiz damit die 4. Medaille an der Schwimm-EM in Rom.

Roman Mityukov verpasst über 100 m Rücken eine Medaille. Er schwimmt mit Schweizer Rekord auf den 4. Rang.

Auch Jérémy Desplanches schwimmt knapp am Medaillengewinn vorbei. Über 200 m Lagen beendet er den Final auf dem 4. Platz.

Zum Abschluss der Schwimm-EM in Rom sorgte Antonio Djakovic nochmals für ein Schweizer Highlight. Wie bereits vor zwei Tagen über die 200 m Freistil holte er sich auch über die 400 m Silber. In 3:43,93 Minuten absolvierte der 19-Jährige die Distanz, blieb dabei 1,43 Sekunden hinter dem Sieger Lukas Maertens (GER) zurück. Mit Henning Muehlleitner sicherte sich ein weiterer Deutscher die Bronzemedaille.

Auch dank den beiden Medaillengewinnen von Djakovic steht die Schweiz nun bei insgesamt 4 Medaillen an diesen Europameisterschaften. Lisa Mamié gewann Gold (200 m Brust), Noè Ponti (100 m Schmetterling) holte Silber. Mit dieser Bilanz schliesst das Schweizer Team damit die erfolgreichste EM aller Zeiten ab, bislang waren 3 Medaillen das Maximum.

Weitere Schweizer verpassen Medaillen

Fast wären es sogar noch mehr Medaillen für die Schweiz geworden. Doch Roman Mityukovs Schweizer Rekord über 100 m Rücken reichte nicht für einen Medaillengewinn. Trotz der besten Reaktionszeit beim Start lag der 22-Jährige bereits bei Halbzeit hinter den Medaillenplätzen zurück. Nach 53,55 Sekunden schlug er als Vierter an. Auf den Bronzeplatz verlor er 63 Hundertstel, auf Europameister Thomas Ceccon (ITA) 1,34 Sekunden. Silber sicherte sich Apostolos Christou (GRE) vor Yohann Ndoye Brouard (FRA).

Ebenfalls ohne Medaille aus Rom abreisen muss Jérémy Desplanches. Dem Bronzemedaillengewinner von Tokio über 200 m Lagen gelang in der selben Disziplin kein optimales Rennen. Nach den ersten 50 Metern baute er immer weiter ab, am Ende reichte es zumindest für den undankbaren 4. Rang. Mit 1:58,89 Minuten blieb er deutlich über dem Schweizer Rekord. Auf die Siegerzeit von Hubert Kos (HUN) fehlten 1,17 Sekunden. Alberto Razzetti (ITA) holte an der Heim-EM Silber, der Portugiese Jose Gabriel Lopes sicherte sich vor Desplanches den Bronze-Platz.

