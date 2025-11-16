Die Landesrekorde purzeln munter weiter an den Schweizer Meisterschaften in Uster: Am dritten und letzten Wettkampftag auf der Kurzbahn brillierte Roman Mityukov im Final über 200 m Rücken. Der 25-jährige Olympiamedaillengewinner von Paris gewann den Final auf überlegene Art und Weise mit fast 3 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Flavio Bucca.

Mityukovs Zeit von 1:50,66 Minuten bedeutete dabei eine Verbesserung seines bisherigen Schweizer Rekords (1:50,95), den er im April im selben Becken aufgestellt hatte, um 0,29 Sekunden. Sowohl Mityukov wie auch Bucca unterboten die Limite für die Kurzbahn-EM vom 2. bis 7. Dezember im polnischen Lublin.