Im Vorlauf über 50 Meter Schmetterling schwimmt Ponti an der WM in Ungarn in 23,04 Sekunden eine neue Landesbestmarke.

Noè Ponti, Olympia-Bronzegewinner über 100 Meter Schmetterling in Tokio, präsentierte sich an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest (HUN) bereits am 1. Wettkampftag in blendender Form.

Im Vorlauf über 50 m Schmetterling stellte der Tessiner mit 23,04 Sekunden einen neuen Schweizer Rekord auf, womit er sich mit der fünftschnellsten Zeit souverän für den Halbfinal vom Samstagabend qualifizierte. Seinen zuvor aufgestellten Schweizer Rekord, zu dem er im März 2021 in Marseille (FRA) geschwommen war, unterbot der 21-Jährige um 35 Hundertstel.

Auch Ugolkova eine Runde weiter

Ein Ticket für die Halbfinals sicherte sich auch Maria Ugolkova über 200 m Lagen. Mit der Zeit von 2:12,27 Minuten reihte sich die gebürtige Russin auf dem 13. Rang ein.

Djakovic und Desplanches ausgeschieden

Weniger erfolgreich gestaltete sich der Samstagvormittag für Antonio Djakovic und Jérémy Desplanches. Djakovic verpasste den Final über 400 m Freistil um 0,44 s, Desplanches scheiterte mit der 22. Laufzeit über 100 m Brust; in einer Zeit von 1:01,24 Minuten blieb er 95 Hundertstel über seinem in Tokio aufgestellten Landesrekord.