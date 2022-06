Zwei Tage nach dem enttäuschenden Aus im Halbfinal über 50 m Schmetterling hat sich Noè Ponti über 200 m in derselben Technik souverän für die Halbfinals qualifiziert. Der Tessiner entschied seinen Heat in einer Zeit von 1:54,75 Minuten für sich und realisierte dabei auch einen Schweizer Rekord.

Seinen eigenen Landesrekord, aufgestellt an den Olympischen Spielen in Tokio, unterbot der 21-Jährige um 30 Hundertstel. In den Vorläufen war mit Kristof Milak nur ein Schwimmer schneller. Der Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter über 200 m Schmetterling stellte am Morgen in 1:54,10 Minuten erwartungsgemäss die Bestzeit auf. Einzig der Japaner Tomoru Honda blieb in den Vorläufen neben Milak und Ponti unter der Marke von 1:55 Minuten.

01:15 Video Ponti: «Mal sehen, was heute Abend passiert» Aus Sport-Clip vom 20.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Die Halbfinals über 200 m Schmetterling sind in Budapest am Montag um 19:35 Uhr angesetzt. Auf SRF zwei können Sie die Rennen live mitverfolgen. Die Medaillen-Entscheidung in dieser Disziplin mit den Top 8 fällt dann am Dienstag um 18:54 Uhr.