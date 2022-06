Noè Ponti gewinnt an der Schwimm-WM in Budapest seinen Halbfinal über 200 m Schmetterling und qualifiziert sich souverän für den Final (am Dienstag um 18:54 Uhr live).

Im Halbfinal unterbietet der Tessiner seinen eigenen Landesrekord vom Montagvormittag um noch einmal 55 Hundertstelsekunden.

Der Italiener Thomas Ceccon sorgt mit einem neuen Weltrekord über 100 m Rücken für Aufsehen.

Vor einem Jahr an den Olympischen Spielen in Tokio hatte Noè Ponti den Finaleinzug über 200 m Schmetterling noch um mickrige 0,06 Sekunden verpasst. An der WM in Budapest liess es der Tessiner nicht mehr auf die Hundertstel ankommen. Mit der drittbesten Zeit aller 16 Halbfinalisten löste Ponti sein Final-Ticket souverän.

02:00 Video Ponti gewinnt seinen Halbfinal und kämpft um Edelmetall Aus Sport-Clip vom 20.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Der 21-Jährige absolvierte die 200 Meter in 1:54,20 Minuten und damit noch einmal 0,55 Sekunden schneller als im Vorlauf am Montagvormittag, als er ebenfalls seinen eigenen Schweizer Rekord geknackt hatte. Schneller als Ponti waren im Halbfinal einzig der ungarische Topfavorit und Weltrekordhalter Kristof Milak (1:52,39) und der Japaner Tomoru Honda (1:54,01).

01:01 Video Ponti: «Habe mein Ziel erreicht» Aus Sport-Clip vom 20.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Ceccon knackt Weltrekord

Für das Highlight des Abends sorgte Thomas Ceccon. Der Italiener schwamm im Final über 100 Meter Rücken das Rennen seines Lebens und stellte in 51,60 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Ceccon unterbot seine persönliche Bestmarke um über eine halbe Sekunde und den bisherigen Weltrekord um 0,25 s.

Das Duell um WM-Gold entschied der 21-Jährige ausgerechnet gegen den bisherigen Rekordhalter, Ryan Murphy, für sich. Die Bestmarke des US-Amerikaners hatte seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bestand.

01:35 Video 51,6 s: Italiener Ceccon schwimmt Weltrekord über 100 m Rücken Aus Sport-Clip vom 20.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

17. WM-Titel für Ledecky

Einmal mehr eine Klasse für sich war Katie Ledecky. Die US-Amerikanerin sicherte sich über 1500 Meter Freistil ihre zweite WM-Goldmedaille in Budapest und das 17. WM-Gold insgesamt. Im Final distanzierte die 25-Jährige ihre Konkurrenz mit einer Zeit von 15:30,15 Minuten um 14 Sekunden und mehr. Ledecky ist bereits jetzt die erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten.