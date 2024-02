Der Genfer scheidet an der Schwimm-WM in Doha über 200 m Lagen im Halbfinal aus. Seine Enttäuschung ist riesig.

Der Final über 200 m Lagen an der WM in Doha geht ohne Jérémy Desplanches über die Bühne. Nachdem sich der 29-jährige Genfer am Mittwochmorgen mit der besten Zeit aller Teilnehmer souverän für die Halbfinals qualifiziert hatte, schied er in diesem am Abend als 7. seines Heats aus.

10 Hundertstel fehlen für den Final

Auch die Limite für die Olympischen Spiele in Paris verpasste Desplanches. In 1:59,08 Minuten blieb er einigermassen deutlich über der geforderten Marke von 1:57,94 Minuten. Enttäuschend für den Schweizer: Im Halbfinal war er fast eine Sekunde langsamer unterwegs als noch im Vorlauf (1:58,17 Minuten).

03:22 Video Desplanches: «Es ist das schlimmste Szenario» (frz.) Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 22 Sekunden.

Für den Finaleinzug hätte es gereicht, wenn er 10 Hundertstel schneller gewesen wäre. Doch auf der letzten Freistil-Bahn wurde Desplanches nach hinten durchgereicht. «Es ist das schlimmste Szenario», sagte ein sichtlich enttäuschter Desplanches im Interview mit RTS. «Ich bin sehr enttäuscht.» Er wisse nicht wieso, aber er sei schlecht gewesen. «Es ist hart», so ein angefressener Desplanches.

Noch bleiben dem Bronzegewinner der Olympischen Spiele 2021 zwei Gelegenheiten, um die Marke für die Sommerspiele in Paris in diesem Sommer zu unterbieten.