Der erste Freiwasser-Wettkampf der Frauen an der Schwimm-WM in Singapur muss kurzfristig verlegt werden.

Legende: Hier finden die Open-Water-Wettkämpfe statt Palawan Beach auf der zu Singapur gehörenden Insel Sentosa. imago images/Xinhua

Wegen schlechter Wasserqualität ist das erste WM-Rennen im Open Water in Singapur kurzfristig verschoben worden. Der ursprünglich in der Nacht auf Dienstag (2:00 Uhr/MESZ) angesetzte Wettkampf der Frauen über 10 Kilometer soll nun einen Tag später direkt nach dem Rennen der Männer stattfinden.

Der Weltverband World Aquatics gab die Entscheidung gut 7 Stunden vor der ursprünglichen Startzeit mitten in der Nacht von Singapur bekannt. Das Rennen sollte dort um 8 Uhr Ortszeit beginnen. Die Verschiebung sei im Interesse der Sicherheit der Athletinnen erfolgt, teilte der Verband mit. Eine am 13. Juli entnommene Probe habe den von World Athletics festgelegten Grenzwert überschritten.

Das Thema erinnert an Olympia in Paris. Dort hatte die Wasserqualität der Seine für grosse Diskussionen gesorgt. Die Rennen am Palawan Beach standen im Vorfeld vor allem wegen der hohen Wassertemperaturen, die nahe am Höchstwert von 31 Grad lagen, in der Kritik.

Bei der vom 11. Juli bis 13. August dauernden WM sind die Beckenschwimmer erst ab dem 27. Juli im Einsatz.