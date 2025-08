Noè Ponti gewinnt an der Schwimm-WM in Singapur über 100 m Schmetterling Silber.

Der Tessiner stellt im Final in 49,83 s einen neuen Schweizer Rekord auf.

An Maxime Grousset (FRA) gibt es trotzdem kein Vorbeikommen.

Maxime Grousset dürfte Noè Ponti noch den einen oder anderen Albtraum bescheren. Vor 5 Tagen hatte der Franzose über 50 Schmetterling Ponti die 1. Schweizer Goldmedaille im grossen Becken an einer Schwimm-WM um 3 Hundertstel weggeschnappt.

Und auch über die doppelte Strecke verhinderte Grousset die Sternstunde Pontis. Der 24-Jährige legte zwar schneller los als im Halbfinal, als er seinen Schweizer Rekord (50,16 s) aus dem April 2024 nur um 2 Hundertstel verpasst hatte, noch explosiver startete indes Grousset. Ponti pflügte auch nach der Wende pfeilschnell durchs Wasser und pulverisierte in 49,83 s seine alte Bestmarke um mehr als 3 Zehntel.

An Grousset gab es aber wieder kein Vorbeikommen: In 49,62 s stellte der 26-Jährige einen neuen Europarekord und die drittschnellste Zeit der Geschichte über die 100 m Schmetterling auf. Bronze sicherte sich Ilya Kharun (CAN).

In illustrer Gesellschaft

Ponti ist erst der 7. Athlet, der unter 50 Sekunden bleiben konnte. Er gesellt sich zu Weltrekordler Caeleb Dressel (USA, 49,45 s), Grousset, Kristof Milak (HUN), Michael Phelps (USA), Milorad Cavic (SRB) und Joshua Liendo (CAN) und reiht sich mit seiner Zeit unmittelbar hinter Phelps ein.

Der Schweizer holte zum 9. Mal Edelmetall an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Weltmeister wurde er bislang dreimal: in Budapest 2024 im 25-m-Becken. An den Olympischen Sommerspielen vor einem Jahr in Paris belegte Ponti über 100 m Schmetterling den 4. Platz.